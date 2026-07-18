Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ в размере $346 млн
Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн для восстановления страны после землетрясения, сообщила исполняющая обязанности президента Дельси Родригес.
«После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии»,— написала госпожа Родригес в Telegram.
По словам и. о. президента Венесуэлы, на полученные средства власти страны обеспечат пострадавшие семьи жильем, инфраструктурой и основными государственными услугами.
24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, число погибших превысило 5 тыс. человек, пострадавших — 16,7 тыс. Еще 17,9 тыс. человек лишились жилья.
Решение МВФ предоставить Венесуэле доступ к собственным средствам является важным шагом, так как отношения между фондом и страной были прерваны весной 2019 года, когда МВФ признал легитимной властью венесуэльскую оппозицию. Возобновление официальных переговоров с нынешним правительством Венесуэлы инициировала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после того, как вице-президент Дельси Родригес была назначена временной главой правительства после захвата силами США президента Николаса Мадуро.
Это решение МВФ было принято на основе мнения большинства стран-членов. Официальное признание венесуэльского правительства позволяет фонду возобновить сбор экономических данных и открывает возможность для оказания финансовой помощи Каракасу. Вслед за МВФ отношения с Венесуэлой потенциально может восстановить и Всемирный банк.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня 2026 года, стали самыми мощными в стране с 1900 года и вызвали серьезные разрушения и многочисленные жертвы. Стихийные бедствия также привели к тому, что США разрешили финансовые операции для помощи Венесуэле и выделили 150 млн долларов на ликвидацию последствий, направив часть средств через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.