МВФ: увеличение военных расходов не ведет к долгосрочному росту экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, посвященный макроэкономическим последствиям наращивания военных расходов. Аналитики отмечают, что нередко это способствует ускорению инфляции и увеличению бюджетного дефицита и не обеспечивает долгосрочного экономического роста.

По подсчетам МВФ, в 2020–2024 годах примерно половина стран мира нарастила военные расходы. Почти 40% стран теперь выделяют на оборону более 2% ВВП. В 2018 году доля таких стран составляла 27%. Также сообщается, что продажи 100 крупнейших производителей оружия за последние два десятилетия выросли вдвое.

В докладе говорится, что наращивание оборонных расходов может краткосрочно стимулировать частное потребление и инвестиции, а также «способствовать среднесрочному экономическому росту за счет накопления капитала и повышения производительности». Однако, как отмечают в МВФ, в долгосрочной перспективе такие расходы не способствуют экономическому росту и, напротив, создают серьезные проблемы.

14 апреля МВФ даст свой очередной прогноз по динамике мирового ВВП в 2026–2027 годах. Этот доклад — часть материалов, опубликованных организацией в преддверии прогноза. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война с Ираном неизбежно ускорит инфляцию и замедлит рост мировой экономики.

