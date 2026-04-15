Капитал зовут обратно

Международный валютный фонд 14 апреля опубликовал традиционный обзор мировой экономики (World Economic Outlook). В нем, в частности, прогноз российского ВВП на 2026 год повышен на 0,3 процентного пункта — до 1,1%. Вместо ожидавшегося в январе снижения цен на нефть теперь МВФ ждет их роста до средних $82,22 за баррель.

По опубликованным 14 апреля данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте подскочили до $19,04 млрд, что на $9,7 млрд больше, чем было в феврале, и на $4,76 млрд больше, чем годом ранее. Увеличение произошло на фоне роста объемов вывоза до 7,13 млн баррелей в сутки и цены российской нефти за март на $32,7 — до $78,38 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пока доходы от энергетического экспорта с трудом трансформируются в дополнительный рост российского ВВП (см. “Ъ” от 12 апреля) и, в частности, приводят к оттоку капитала. По оценке ЦБ, в январе—феврале на фоне сжатия в 5,5 раза (до $1,9 млрд) профицита текущего счета платежного баланса (из-за снижения цен на нефть в эти месяцы и ограничения российского экспорта) чистый отток капитала из РФ оказался на уровне $0,2 млрд против $12,4 млрд год назад. При этом «бегство» капитала (статья баланса «Пропуски и ошибки»), соответственно, выросло до $7,2 млрд с $2,3 млрд годом ранее.

Аналитики ЦМАКП единственным резервом увеличения капвложений и, соответственно, роста экономики РФ видят сокращение или прекращение оттока капитала. Это, по оценке аналитиков центра, «может обеспечить дополнительные источники финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал в размере 3–5% ВВП ежегодно» (см. график). При этом будет закрыт «хронический разрыв между величиной валовых национальных сбережений и внутренних инвестиций — 3–5% ВВП (в среднем за год)». Для этого в ЦМАКП предлагают институциональные изменения (в части институтов наследования, корпоративного управления, работы с социокультурными «архетипами» и др.) для формирования «долгосрочной мотивации» у собственников компаний. Предложена также выработка у бизнеса во взаимодействии с государством системных представлений о точках роста, разработка способов расшивки «узких мест», препятствующих трансформации капиталов и эффективному управлению рисками (развитие системно значимых фондов прямых инвестиций, инструментов хеджирования и страхования рисков и др.). Также среди инструментов — гибкое использование элементов капитального контроля как способа перевода системы из неэффективного равновесия в эффективное.

Артем Чугунов