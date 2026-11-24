Украина должна выплатить МВФ более $252 млн в ближайшие две недели
Украина в ближайшие две недели должна выплатить Международному валютному фонду $252,2 млн. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на график платежей.
По данным агентства, накануне Киев должен перечислить $62,5 млн в SDR (специальные права заимствования), а 9 декабря — еще $125,7 млн. Таким образом, общая сумма выплат в этот период превышает $252 млн.
Как сообщил Национальный банк Украины, в октябре страна уже погасила долги на сумму $495,1 млн. По состоянию на конец сентября объем государственных заимствований Украины составлял $212,6 млрд.
Международный валютный фонд сформировал для Украины график выплат на ближайшие 20 лет.