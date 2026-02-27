МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины в размере специальных прав заимствования (SDR) 5,9 млрд (около $8,1 млрд). Решение принято 26 февраля, сообщается на сайте МВФ. Первый транш в объеме примерно $1,5 млрд поступит немедленно. Программа является частью более широкого пакета международной поддержки Киева общим объемом $136,5 млрд.

Новый кредитный договор пришел на смену программе EFF, утвержденной в 2023 году, которая была прекращена. Как пояснили в фонде, решение о запуске нового механизма вызвано тем, что сроки действия предыдущего истекают, а конфликт продолжается. Цель программы — «решить проблему платежного баланса Украины и восстановить среднесрочную внешнюю жизнеспособность в условиях исключительно высокой неопределенности».

Ключевыми задачами нового соглашения названы сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, восстановление долговой устойчивости, а также проведение реформ, которые заложат основу для послевоенного восстановления и приблизят вступление страны в ЕС.

Власти Украины обязались проводить «осмотрительную бюджетную политику», укреплять налоговое администрирование, бороться с уклонением от уплаты налогов, повышать гибкость обменного курса и усиливать антикоррупционные механизмы. В МВФ подчеркнули, что программа будет оперативно пересмотрена в случае успешных мирных переговоров.

Помимо средств фонда, дефицит финансирования в размере $52 млрд на 2026 год планируется закрыть за счет поддержки по линии ЕС, G7 и двусторонних доноров. Группа кредиторов Украины, владеющая большей частью официального двустороннего долга, обязалась продлить мораторий на его обслуживание.