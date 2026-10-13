Мировой ВВП не поддался энергокризису

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год на 0,1 процентного пункта — до 3,1%. Смягчить последствия энергокризиса этого года помогли поставки в обход Ормузского пролива и использование нефтяных резервов. Однако возможности стран адаптироваться к новым условиям оказались неравными. Для США сохранен прогноз роста в 2,3%, тогда как для Саудовской Аравии из-за перебоев с поставками нефти ожидается спад ВВП на 3,3%. Прогнозы для Китая и России фондом несколько ухудшены — до 4,5% и 0,9% соответственно