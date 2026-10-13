Мировой ВВП не поддался энергокризису
МВФ обновил прогнозы на 2026 год
13.10.2026, 20:42
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год на 0,1 процентного пункта — до 3,1%. Смягчить последствия энергокризиса этого года помогли поставки в обход Ормузского пролива и использование нефтяных резервов. Однако возможности стран адаптироваться к новым условиям оказались неравными. Для США сохранен прогноз роста в 2,3%, тогда как для Саудовской Аравии из-за перебоев с поставками нефти ожидается спад ВВП на 3,3%. Прогнозы для Китая и России фондом несколько ухудшены — до 4,5% и 0,9% соответственно
МВФ в опубликованном 13 октября докладе повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июльской оценкой — до 3,1%. В прошлом году показатель составил 3,5%.
По оценкам фонда, смягчить последствия энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, удалось за счет перестройки логистических маршрутов (поставок в обход Ормузского пролива), использования мировых нефтяных резервов и снижения энергоемкости производства. Также поддерживают рост мирового ВВП инвестиции в искусственный интеллект и увеличение экспорта высокотехнологичной продукции.
Прогноз роста экономики США оставлен на уровне 2,3%. Поддержку ей оказывает высокая деловая и инвестиционная активность в технологическом секторе. Сдерживают же экономический рост высокий госдолг и инфляция, ограничивающая потребительскую активность.
Прогноз для еврозоны улучшен на 0,2 п. п., до 1,1%; для крупнейшей экономики блока, Германии,— сразу на 0,6 п. п., до 1,3%. Восстановлению европейской экономики способствуют дополнительные государственные расходы на инфраструктуру и оборону. При этом подорожание энергоресурсов и ужесточение денежно-кредитной политики сдерживают потребление и инвестиционную активность.
Согласно МВФ, существенно ухудшились перспективы стран, непосредственно затронутых конфликтом на Ближнем Востоке.
Для Саудовской Аравии оценка ухудшена сразу на 5 п. п.: теперь МВФ ожидает сокращения ВВП в этом году на 3,3%. Нефтяные поставки по альтернативным маршрутам не смогли полностью компенсировать саудитам выпавшие объемы. В 2027 году экономика региона, как ожидается, начнет возвращаться к росту по мере восстановления нефтедобычи и переработки сырья в топливо.
Среди крупнейших развивающихся экономик наиболее высокие темпы роста МВФ ожидает в Индии — 7%, что на 0,6 п. п. выше июльского прогноза. Экономику поддерживает высокая активность в секторе услуг, но при этом подорожание импортируемой нефти увеличивает издержки предприятий. Для Китая прогноз роста ВВП снижен на 0,1 п. п., до 4,5% после 5% в 2025 году. Главным образом подъем ВВП ограничивают слабый внутренний спрос и сокращение инвестиций на фоне сохраняющихся проблем на рынке недвижимости.
Для России прогноз роста ВВП в этом году снижен на 0,2 п. п., до 0,9% (российские власти ждут 0,6%). Пересмотр МВФ связывает с сокращением физического объема нефтяного экспорта из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В целом в фонде по-прежнему отмечают ускорение мирового уровня инфляции из-за роста сырьевых котировок.
Прогноз по среднему росту цен в мире сохранен на уровне 4,7% после 4,1% в 2025-м.
Главной же проблемой мировой экономики на ближайшие годы МВФ считает медленный рост производительности труда. Ускорить его может внедрение искусственного интеллекта, но использование этой технологии ограничено из-за нехватки во многих регионах как электроэнергии, так и специалистов. При этом эффект от использования ИИ пока трудно предсказать, отмечают в МВФ.