Глава МВФ: война с Ираном ускорит инфляцию и замедлит рост мировой экономики

Война на Ближнем Востоке неизбежно приведет к тому, что мировая экономика столкнется с ускорением инфляции и замедлением экономического роста, предупредила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Сейчас все идет к тому, что цены будут расти, а экономика — замедляться»,— заявила глава МВФ в интервью агентству Reuters.

14 апреля МВФ даст свой очередной прогноз по динамике мирового ВВП в 2026–2027 годах. По словам госпожи Георгиевой, еще в начале текущего года МВФ планировал улучшить свой прогноз глобального роста экономики до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Теперь же аналитики полагают, что прогноз может быть понижен.

«Мы живем в ситуации повышенной неопределенности»,— заявила госпожа Георгиева. Как она отметила, из-за войны мировые поставки нефти упали на 13%, что отразилось на рынке энергоносителей и на других видах сырья и товаров, включая удобрения.

Глава МВФ также отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к «относительно небольшому» понижению прогноза роста мирового ВВП и пересмотру прогноза инфляции в сторону повышения. Если же война на Ближнем Востоке затянется, влияние на инфляцию и экономический рост будет сильнее, считает госпожа Георгиева.

Евгений Хвостик