«Двадцатке» выписали рецепт

Экономика стран, входящих в G20, в 2026 году оказалась устойчивее, чем ожидалось: удар от закрытия Ормузского пролива, подорожания энергоресурсов и торговых войн, по оценкам МВФ, смягчили ослабление доллара и рост высокотехнологичного экспорта. Однако, по прогнозу аналитиков, рост совокупного ВВП стран G20 замедлится в 2026 году до 3,1% против 3,4% в 2025-м. Для обеспечения устойчивости экономики в дальнейшем МВФ рекомендует странам «двадцатки» провести реформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Как следует из свежего доклада Международного валютного фонда (МВФ), экономика стран G20 оказалась довольно устойчива к потрясениям — торговым ограничениям и вызванному ими росту неопределенности, продолжительному закрытию Ормузского пролива и подорожанию на этом фоне нефти и газа.

Влияние этих факторов, по оценкам МВФ, смягчило, в частности, ослабление доллара: компаниям и государствам за пределами США стало дешевле обслуживать долларовые долги в пересчете на национальную валюту. Кроме того, некоторые страны смогли нарастить экспорт своей продукции до вступления в силу новых импортных пошлин. При этом, отмечается в докладе, поставки высокотехнологичных товаров стали для экспортеров дополнительным источником дохода, что позволило частично возместить потери от закупок подорожавших нефти и газа.

Впрочем, все эти факторы дают экономикам скорее передышку, чем основу для роста ВВП. По прогнозам МВФ, совокупный ВВП стран G20 вырастет в 2026 году на 3,1% (после 3,4% в 2025-м), но к 2031 году темпы роста могут замедлиться примерно до 3% — уровня, близкого к минимальному с 2009 года. Для того чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, по мнению МВФ, странам необходимо провести структурные реформы.

Например, США рекомендуется реформировать налоговую систему: сейчас она сдерживает занятость в стране и снижает стимул компаний нанимать новых сотрудников. Помимо этого, МВФ считает необходимым провести в Штатах пенсионную реформу, чтобы сократить расходы на фоне старения населения. Росту экономик Индии, Индонезии и Турции, полагают аналитики, препятствует высокая доля неформальной занятости. В связи с этим МВФ рекомендует странам сокращать барьеры для официального трудоустройства и расширять программы обучения. Отдельный совет для Турции — проведение более жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с высокой инфляцией.

В другой группе стран экономический рост упирается в большей степени в рынок жилья: его дефицит и высокая стоимость ограничивают мобильность работников в Великобритании, Австралии, Канаде и Южной Корее. В результате компании недополучают сотрудников, а экономика — потенциальный прирост выпуска товаров и услуг. Схожая картина наблюдается в Канаде, но там проблема усугубляется раздробленностью внутреннего рынка: провинции предъявляют разные требования к лицензиям или стандартам безопасности, что мешает компаниям свободно работать по всей стране. По оценкам МВФ, устранение внутренних барьеров со временем способно увеличить реальный ВВП Канады почти на 7%.

У Китая ограничения иного рода. Система регистрации «Хукоу» (контролирует нежелательную внутреннюю миграцию) затрудняет переезд людей из менее развитых регионов в крупные города, где выше зарплаты и производительность. Экономики Австралии, Германии и Италии тормозит проблема избыточного регулирования бизнеса. В связи с этим МВФ рекомендует устранить сложные административные процедуры.

Россию, которая входит в G20, организация относит вместе с Австралией, Германией, Кореей и Саудовской Аравией в группу стран со «значительным запасом бюджетной устойчивости». Каких-либо рекомендаций по денежно-кредитной политике РФ аналитики не дают. По прогнозу МВФ, российская экономика вырастет на 1,1% в 2026 году.

Мариета Манукян