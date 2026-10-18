Не торговлей едины
МВФ оценил высоту барьеров внутри Евросоюза
Европейские компании, несмотря на существование единого рынка в ЕС, сталкиваются с препятствиями при торговле внутри объединения, следует из нового обзора Международного валютного фонда. Издержки компаний увеличивают разные требования к продукции, сложности с уплатой налогов и недостаточно развитая трансграничная инфраструктура. По расчетам аналитиков, совокупные затраты на преодоление таких издержек сопоставимы с введением 40-процентной пошлины на поставки. При сокращении этих «лишних» трат производительность европейской экономики в долгосрочной перспективе могла бы подняться на 5,7%, считают в МВФ.
Свыше 60% опрошенных компаний Евросоюза сообщают о том, что требования к их продукции различаются на рынках внутри объединения, следует из опубликованного 16 октября регионального обзора Международного валютного фонда (МВФ). Компаниям приходится адаптировать товары к правилам отдельных государств, что увеличивает их расходы и затрудняет выход на соседние рынки. В частности, 30% производителей при поставке продукции сталкиваются со сложностями при уплате НДС. 28% испытывают трудности с получением необходимых разрешений на экспорт, а 17% — с перемещением сотрудников в другие государства.
Помимо этого, торговлю внутри ЕС осложняет недостаток прямых автомобильных дорог между соседними странами. Маршруты между городами по разные стороны границы в среднем на 22% длиннее сопоставимых по расстоянию отрезков внутри одной страны. Из-за этого трансграничная перевозка товаров требует большего времени и обходится дороже.
По расчетам МВФ, в целом издержки торговли между странами Евросоюза эквивалентны пошлине в 40%.
Эти затраты, считают аналитики, можно сократить за счет приведения к единообразию национальных требований к товарам, упрощения налоговых процедур и устранения ограничений на трансграничные закупки. Тогда производительность европейской экономики (способность выпускать больше товаров и услуг без сопоставимого увеличения затрат) в долгосрочной перспективе может подняться на 5,7%. В обзоре отмечается, что торговые барьеры затрудняют компаниям расширение деятельности и выход на внешние рынки.
Свежие данные подтверждают наличие дисбалансов в торговле ЕС. Согласно статистике Евростата, опубликованной 16 октября, торговый дефицит ЕС в августе подскочил более чем втрое за год — до €25,2 млрд с €7,5 млрд за аналогичный месяц 2025-го. Экспорт товаров из Евросоюза в августе увеличился на 9,4% в годовом выражении, до €202,9 млрд, импорт вырос вдвое существеннее — на 18,2%, до €228.
Такая динамика связана в основном с сокращением поставок машин, оборудования и транспортных средств. Если в августе прошлого года торговля этой продукцией обеспечивала ЕС профицит в размере €7,3 млрд, то в этом году сформировался дефицит в €2,5 млрд.
Что касается крупнейших торговых партнеров, то с США Евросоюз продолжает сохранять положительное сальдо торгового баланса: в августе профицит увеличился до €8,6 млрд с €6,3 млрд годом ранее. В основном европейские страны закупают у американцев энергоносители: импорт СПГ в августе вырос на треть в годовом выражении, до €2,5 млрд, нефтепродуктов — более чем вдвое, до €1,8 млрд, нефти — на 40,9%, до €3,5 млрд. США же закупают у ЕС в том числе ядерные реакторы и другое механическое оборудование (плюс 36,3% год к году, €8,7 млрд).
Противоположная ситуация складывается у ЕС в торговле с Китаем — дефицит увеличился до €38,3 млрд с €30,1 млрд в августе 2025 года. Рост отрицательного сальдо сопровождался увеличением поставок китайской высокотехнологичной продукции, в том числе оборудования, необходимого для развития технологий искусственного интеллекта (плюс 29% год к году, до €15,8 млрд).
Продолжают сокращаться и поставки европейских товаров в Россию: экспорт снизился на 15,9% в годовом выражении, до €1,96 млрд.
Одна из немногих товарных категорий, экспорт которой в предыдущие месяцы демонстрировал рост,— фармацевтическая продукция — в августе показала снижение на 12,9%, до €661 млн. Поставки российских товаров в ЕС немного увеличились в стоимостном выражении — на 2,5%, до €1,95 млрд. При этом европейцы продолжают сокращать ввоз удобрений из РФ: их импорт упал на 62,4%, до €29,7 млн. В то же время импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, вырос на 30,9%, до €1,3 млрд.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 2