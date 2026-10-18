Не торговлей едины

Что касается крупнейших торговых партнеров, то с США Евросоюз продолжает сохранять положительное сальдо торгового баланса: в августе профицит увеличился до €8,6 млрд с €6,3 млрд годом ранее. В основном европейские страны закупают у американцев энергоносители: импорт СПГ в августе вырос на треть в годовом выражении, до €2,5 млрд, нефтепродуктов — более чем вдвое, до €1,8 млрд, нефти — на 40,9%, до €3,5 млрд. США же закупают у ЕС в том числе ядерные реакторы и другое механическое оборудование (плюс 36,3% год к году, €8,7 млрд).