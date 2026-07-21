МВФ одобрил выделение Украине $690 млн
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша в размере $690 млн по новой программе кредитной поддержки. Общая сумма выплат от фонда уже превысила $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы кредитования на $8,1 млрд. Об этом сообщает Reuters.
МВФ принял такое решение после проверки экономики Украины. В МВФ отметили, что стране удается удерживать финансовую стабильность, несмотря на удары по инфраструктуре и побочные эффекты эскалации на Ближнем Востоке. Однако, по данным экспертов, экономическая ситуация ухудшается, а темпы проведения реформ замедлились.
В МВФ посчитали результаты проверки «в целом удовлетворительными» и согласовали график преобразований и новые обязательства с правительством Украины.
Глава фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что сейчас для Украины главное — поддержание макроэкономической стабильности. Она призвала к более взвешенной бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политике, а также реформам, направленным на устойчивость финансового сектора.
МВФ, являющийся международной финансовой организацией, объединяющей 190 стран, выступает как глобальный кредитор последней инстанции. Организация оценивает влияние инвестиций в атомную энергетику, анализирует сценарии экономического роста, взаимодействует с такими странами, как Кения, требуя сокращения внешнего долга, и прогнозирует рост экономики Грузии. МВФ оказывает помощь Украине, оценивая ее финансовое положение, потребности в помощи и дефицит платежного баланса, а также участвует в оценке реформ, направленных на макроэкономическую стабильность и борьбу с коррупцией.
Программа МВФ по расширенному финансированию Украины, рассчитанная до 2027 года, предусматривает общий объем финансирования в размере $15,6 млрд. В 2023 году МВФ одобрил самую крупную в своей истории кредитную программу для страны в состоянии военного конфликта. В рамках сотрудничества Украина должна выполнять ряд условий, включая структурные реформы, мобилизацию внутренних доходов и борьбу с коррупцией, а также приведение таможенных операций в соответствие с законодательством ЕС и независимость антикоррупционных органов.