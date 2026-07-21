МВФ одобрил выделение Украине $690 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша в размере $690 млн по новой программе кредитной поддержки. Общая сумма выплат от фонда уже превысила $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы кредитования на $8,1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

МВФ принял такое решение после проверки экономики Украины. В МВФ отметили, что стране удается удерживать финансовую стабильность, несмотря на удары по инфраструктуре и побочные эффекты эскалации на Ближнем Востоке. Однако, по данным экспертов, экономическая ситуация ухудшается, а темпы проведения реформ замедлились.

В МВФ посчитали результаты проверки «в целом удовлетворительными» и согласовали график преобразований и новые обязательства с правительством Украины.

Глава фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что сейчас для Украины главное — поддержание макроэкономической стабильности. Она призвала к более взвешенной бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политике, а также реформам, направленным на устойчивость финансового сектора.