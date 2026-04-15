МВФ спрогнозировал увеличение госдолга России до 29,1% ВВП к 2031 году

Государственный долг России к концу 2026 года составит 19,1% ВВП. В 2031 году этот показатель увеличится до 29,1%. Такой прогноз приводится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно расчетам МВФ, госдолг России будет ежегодно увеличиваться примерно на 2 п.п. В октябрьском докладе фонда сообщалось, что показатель по итогам 2026 года достигнет 24,8% ВВП, а к 2030 году вырастет до 32,8% ВВП.

Госдолг США в 2026 году достигнет 125,8% ВВП. В 2030 году он увеличится до 138,9%, сообщили в МВФ. Государственный долг Украины по итогам этого года составит 122,6% ВВП. Показатель достигнет пика в 2027 году — 137,1% ВВП. После этого он перейдет к постепенному снижению.

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По данным Банка России на начало 2026 года, сумма внешнего госдолга с начала 2025 года выросла на 10% и достигла $319,8 млрд.