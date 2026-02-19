МВФ призвал Китай вдвое сократить господдержку промышленности

Международный валютный фонд опубликовал статью с анализом экономической ситуации в Китае, в которой призвал власти страны вдвое сократить господдержку промышленности. Международное сообщество обеспокоено наличием в КНР избыточных производственных мощностей, пишет Financial Times.

МВФ подсчитал, что Китай тратит около 4% своего ВВП на субсидирование компаний в важнейших секторах, и заявил, что в среднесрочной перспективе следует сократить этот показатель до 2%. Промышленная политика Китая «порождает международные побочные эффекты и давление» и в сочетании со слабым внутренним спросом делает Китай «более зависимым от экспорта обрабатывающей промышленности как источника роста», говорится в сообщении фонда.

Также Фонд предложил китайским властям перейти к модели экономического роста, ориентированной на потребление, ослабить ограничения на доступ внутренних мигрантов к социальному обеспечению, перейти к более прогрессивной системе налогообложения и повысить пенсии.

Рекомендации МВФ были даны после того, как Китай увеличил экспорт промтоваров, в том числе дорогостоящих электромобилей, что вызвало напряженность в отношениях с Западом из-за его субсидий. Положительное сальдо мировой торговли товарами с Китаем в прошлом году превысило $1 трлн. Многие мировые лидеры, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, жалуются на «невыносимый дисбаланс» в торговле, пишет газета.

Эрнест Филипповский