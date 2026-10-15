МВФ: цены на рис выросли на 50% с начала войны на Ближнем Востоке
Мировые цены на рис выросли на 50% после начала войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Родриго Вальдес на сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
«В августе мировые цены на продовольствие вновь выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года, хотя они все еще примерно на 20% ниже пиковых значений того периода,— добавил господин Вальдес. — На пшеницу — на 37%, на сою — на 21%».
Он отметил, что около 260 млн человек в мире до сих пор страдают от нехватки продовольствия. По словам господина Вальдеса, в отдельных странах ситуацию усугубляет явление Эль-Ниньо, вызывающее дефицит осадков и аномальную жару в отдельных регионах. По оценкам МВФ, температурные аномалии приводят к потерям ВВП около 0,5 п.п. в пострадавших странах.