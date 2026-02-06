Bloomberg узнал о планах Украины смягчить предложенный МВФ законопроект

Власти Украины хотят смягчить непопулярный законопроект о повышении налогов, который требует принять Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. МВФ требует повысить налоги для бизнеса как условие для получения Киевом более $8 млрд финансирования.

Согласно изначальному законопроекту, власти хотели отменить часть налоговых послаблений для предприятий и домохозяйств, в том числе льготы для посылок из-за границы. Сейчас посылки стоимостью до $174 не облагаются таможенными пошлинами. Кроме того, планировалось распространить налог на добавленную стоимость на самозанятых предпринимателей, чей годовой доход составляет более 1 млн грн (1 млн 770 тыс. руб.). Этот статус широко используется украинским бизнесом.

Законопроект вызвал широкую критику среди общественности. Как отмечается в публикации, законопроект раскритиковали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и многие депутаты Верховной рады. Украинский президент в частном порядке раскритиковал министра финансов Сергея Марченко за принятие условий МВФ, сообщает издание.

Представление законопроекта правительству было отложено до 10 февраля. В настоящее время Минфин планирует смягчить его требования, повысив порог выручки, необходимый для обложения НДС, до 2 млн или 4 млн грн, отмечают источники издания.

В конце ноября Украина заключила сделку с МВФ о предоставлении Киеву около $8,2 млрд на два года. Взамен Фонд потребовал отменить часть налоговых льгот и распространить налог на добавленную стоимость на самозанятых с годовым доходом более $24 тыс.