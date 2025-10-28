От Азии ждут большего

Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрирует устойчивость — в этом году, как и в прошлом, она вырастет на 4,5%, следует из прогноза МВФ. До сих пор такое расширение поддерживал экспорт, однако с учетом неясных перспектив внешнего спроса из-за новой торговой политики США в 2026-м сохранять стабильные темпы роста странам АТР будет сложнее. Поддержать их может более активная интеграция внутри региона, то есть снятие барьеров для торговли и инвестиций.

Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в рост мировой экономики в этом году составит 60%, сообщает МВФ в своем новом докладе. ВВП АТР вырастет на 4,5%, в прошлом году темпы роста были такими же. В апреле аналитики ожидали их замедления в 2025-м до 3,9% — пересмотр прогноза объясняется неожиданно сильным ростом экспорта сразу во многих странах АТР, ожидавших введения тарифных ограничений со стороны США. В целом именно торговля позволяет азиатским странам демонстрировать устойчивый рост.

В частности, благодаря наращиванию отгрузок более заметно, чем ожидалось, может вырасти ВВП Индии: на 6,6% в этом году после 6,5% в прошлом. Апрельский обзор МВФ предполагал увеличение на 6,2%. Корректировка оценок связана среди прочего с налоговой реформой, которая уже снижает налоговую нагрузку на домохозяйства и, как следствие, стимулирует потребительскую активность в стране.

В сторону повышения пересмотрен и прогноз для китайской экономики: сейчас в МВФ ждут, что рост ВВП по итогам этого года составит 4,8% после 5% в 2024-м. В апреле ожидалось расширение на 4%, однако темпы роста отгрузок в первой половине года превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, экономику КНР, полагают в МВФ, поддержало фискальное стимулирование.

Между тем уже в следующем году темпы роста этих и других экономик региона могут оказаться ниже. Предполагается, что в 2026 году рост ВВП Индии замедлится до 6,2%, Китая — до 4,2%. Среди причин — ожидаемое увеличение числа протекционистских мер со стороны США и других государств.

Аналитики видят потенциал в дальнейшей региональной торговой интеграции азиатских стран — именно это, по их оценкам, позволит экономикам демонстрировать стабильные темпы роста. Сейчас на рынок АТР приходится 60% от общего объема промежуточных товаров, экспортируемых странами региона. При этом доля конечных товаров, которые продаются в пределах региона, заметно ниже и составляет только 30%. В МВФ считают, что снятие торговых барьеров и наращивание взаимных инвестиций позволит странам АТР снизить зависимость от торговых партнеров, которые проводят непредсказуемую политику (речь идет прежде всего о США). На горизонте ближайших лет готовность экономик к более активному сотрудничеству внутри региона может обеспечить им своеобразный буфер от внешних потрясений.

Впрочем, напоминают в МВФ, у стран региона остается немало системных сложностей, которые требуют оперативного решения, и при его отсутствии они будут тормозить рост экономики. Это в том числе старение населения и другие демографические проблемы.

Кристина Боровикова