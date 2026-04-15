МВФ: мировая экономика может уйти в рецессию из-за продолжения войны США и Ирана

Мировая экономика сильно замедлится и может уйти в рецессию, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться летом, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Если мы увидим, что в течение лета еще будут продолжаться перебои в поставках (через Ормузский пролив,— "Ъ"), то мы замедлимся намного более значительным образом. И, конечно, есть наихудший сценарий, обсуждения которого, я надеюсь, нам удастся избежать»,— сказала госпожа Георгиева.

По словам главы МВФ, из-за ближневосточного конфликта мировая экономика не получает 20% нефти и газа. Она призвала национальные правительства не ограничивать экспорт нефтепродуктов, так как это только «усугубит шок предложения».