FT: вето Венгрии ставит под риск кредит МВФ Украине

Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на €90 млрд может осложнить предоставление Киеву более $8 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times. По данным издания, программа фонда увязана с получением европейского финансирования, поэтому венгерское вето способно поставить ее под угрозу.

Ранее FT писала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. Для одобрения инициативы требуется согласие всех 27 стран ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит кредит при условии восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января. Господин Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит по политическим причинам.

11 февраля председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила об утверждении парламентом кредита Украине на €90 млрд: за проголосовали 458 депутатов, против — 140, еще 44 воздержались.