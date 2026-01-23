Торговля больше не будет прежней

Произошедшее изменение правил игры в мировой торговле больше не воспринимается ее участниками и экспертами как временное, показали дискуссии на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Успешной стратегией для стран признан отказ от оперативного реагирования на отдельные заявления и угрозы партнеров в пользу постепенной адаптации к новым условиям. В целом поддержать рост глобальной торговли в среднесрочной перспективе, по мнению участников форума, может усиление региональной интеграции, а также внедрение в процессы технологий искусственного интеллекта.

Фото: Denis Balibouse / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард посоветовала участникам форума в Давосе «отличать сигналы от шума», то есть реальные действия в ходе торговых войн от звучащих мнимых угроз

Повестка Всемирного экономического форума в Давосе в этом году походила на программу политического саммита больше обычного. Главные сессии были посвящены обсуждению геополитических рисков, а центральным мероприятием стало выступление американского президента Дональда Трампа, рассуждавшего о перспективах отношений США с ЕС и о судьбе Гренландии (см. “Ъ” от 22 января). Одной из немногих дискуссий о перспективах непосредственно экономики стала финальная сессия форума (Global Economic Outlook), в числе участников которой традиционно были гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, глава ЕЦБ Кристин Лагард и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава ВТО заявила, что мировая торговля столкнулась с самыми серьезными потрясениями за последние 80 лет. По ее словам, устойчивость, которую при этом продемонстрировала система поставок, не должна восприниматься как сигнал об отсутствии проблем. Из выступления также следовало, что изменения, вызванные торговыми войнами, полностью устранены уже не будут.

На фоне высокого уровня неопределенности Нгози Оконджо-Ивеала призвала страны «проявлять хладнокровие» и отказываться от оперативного реагирования на угрозы.

Хотя прямо об этом не говорилось, речь, во всей видимости, шла о встречных мерах, которые торговые партнеры США разворачивают в ответ на тарифные угрозы Дональда Трампа: далеко не все планы американского президента в итоге реализуются, при этом постоянное изменение ориентиров негативно сказывается на настроениях бизнеса и потребителей как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

«Отличать сигналы от шума» посоветовала участникам форума и Кристин Лагард. Глава ЕЦБ заявила, что не наблюдает разрушения мирового порядка (такие опасения на форуме высказывал, в частности, премьер-министр Канады Марк Карни), но фиксирует его трансформацию. По ее мнению, странам стоит уделять больше внимания качеству экономического роста, поддержке инноваций и повышению производительности труда.

Глава МВФ Кристалина Георгиева, в свою очередь, отметила потенциал региональной интеграции.

Поддержать друг друга и внести заметный вклад в рост мировой торговли могут, например, государства АСЕАН и Персидского залива.

На фоне неясных перспектив из-за тарифной политики США тренд на усиление региональной интеграции в прошлом году оказался сильнее френдшоринга (расширения торговли с политически близкими партнерами). В МВФ считают, что последнее улучшение его прогнозов (см. “Ъ” от 20 января) не должно внушать странам избыточного оптимизма: риски снижения темпов роста по-прежнему преобладают. Об этом свидетельствует подготовленный экспертами ВЭФ опрос ведущих экономистов мира: 53% опрошенных ожидают ухудшения ситуации в мировой экономике в 2026 году, 28% не прогнозируют изменений, а на улучшение условий рассчитывают только 19%.

Отдельной темой обсуждения в финальный день форума ожидаемо стал искусственный интеллект. Кристалина Георгиева отметила, что в ближайшие годы технологии ИИ так или иначе определят судьбу (заместят одних специалистов и расширят возможности других) 60% рабочих мест в развитых странах и 40% в целом в мире. Среди рисков глава МВФ отметила «выпадение» из рынка труда позиций для старта карьеры, которые, как правило, занимают молодые люди. Обновленные прогнозы по ИИ привела и Нгози Оконджо-Ивеала: по оценкам ВТО, повсеместное внедрение этой технологии обернется ростом глобального товарооборота почти на 40% к 2040 году — благодаря снижению торговых издержек и повышению производительности труда.

Кристина Боровикова