МВФ напомнил Украине о выплате $170 млн в счет погашения кредита
09.10.2026, 09:05
Украина должна выплатить МВФ почти $170 млн в счет погашения кредита, который фонд выдал в 2022 году по линии инструмента ускоренного финансирования (RFI). Соответствующее сообщение размещено на сайте МВФ. Согласно графику фонда на 9 октября, Киев должен погасить 125 737 500 специальных прав заимствования (СДР), или $169 977 559.
Всего, по расчетам МВФ, в 2026 году Украине осталось выплатить 527 432 828 СДР, или $719 007 216, с учетом процентов по кредиту. 5 октября в рамках действующей программы расширенного финансирования (EFF) Киев должен был выплатить 61 170 833 СДР, или $82 693 459.