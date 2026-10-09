МВФ напомнил Украине о выплате $170 млн в счет погашения кредита

Всего, по расчетам МВФ, в 2026 году Украине осталось выплатить 527 432 828 СДР, или $719 007 216, с учетом процентов по кредиту. 5 октября в рамках действующей программы расширенного финансирования (EFF) Киев должен был выплатить 61 170 833 СДР, или $82 693 459.