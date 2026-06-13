Глава МВФ заявила об угрозе передовых ИИ для финансовой системы

Флагманские модели искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на потенциал нести благо, могут использоваться злоумышленниками для разрушения финансовой системы, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Органы финансового надзора находятся в состоянии повышенной готовности с момента анонса ИИ-модели Mythos от Anthropic, сообщила госпожа Георгиева, выступая перед журналистами в Брюсселе.

«Мы понимаем, что Mythos — это только начало, подобных моделей будет больше»,— сказала она (цитата по Politico).

Глава МВФ призвала государства увеличить расходы на киберзащиту и укрепить сотрудничество между развитыми и развивающимися странами, так как глобальная финансовая система глубоко взаимосвязана. «Если где-то есть серьезная слабость, ею обязательно воспользуются»,— добавила глава МВФ.