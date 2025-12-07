Песков назвал феноменальной ситуацией разногласия Запада по российским активам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «феноменальный» раскол в западных элитах по вопросам замороженных российских активов. В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» господин Песков обратил внимание на негодование в рядах ключевых финансовых институтов Запада, которые начали открыто противоречить политическим амбициям своих руководителей.

Особенно он выделил позицию Международного валютного фонда (МВФ), который «очень осторожно» высказался против планов Евросоюза по конфискации российских суверенных резервов. По словам пресс-секретаря, МВФ, как организация, созданная Западом и являющаяся основой монетарной политики мирового финансового пространства, теперь выступает против своих же основателей и призывает «опомниться». Господин Песков подчеркнул: «Феноменальная ситуация. Такого давно не было».

Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак предостерегла, что любые манипуляции с замороженными средствами России должны строго соответствовать международному праву. Она предупредила, что нарушение принципов может подорвать доверие ко всей мировой валютной системе.