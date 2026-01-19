МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2026 год

Международный валютный фонд снизил прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 процентного пункта. Фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,8% против 1%, который МВФ прогнозировал в октябре 2025 года. Об этом сообщается в обзоре мировой экономики, опубликованном на сайте фонда.

Прогноз МВФ ниже оценки Минэкономики. В сентябре 2025 года ведомство ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год с 2,4% до 1,3%. При этом оценка соответствует октябрьскому прогнозу Центрального банка. Регулятор сохранил оценку на уровне от 0,5% до 1,5%. В 2027 году МВФ ожидает роста ВВП России на 1%. Однако ЦБ и Минэкономики оценили рост ВВП страны в 2027 году в 1,5-2,5% и на 2,8% соответственно.

Прогноз по росту мировой экономики в 2026 году МВФ учеливил на 0,2 процентных пункта, до 3,3%. В октябре 2025 года фонд оценивал мировой объем ВВП в 2026 году в 3,1%. Рост инвестиций в технологии в Северной Америке и Азии, включая развитие искусственного интеллекта, компенсирует негативное влияние изменений в торговой политике, отметили в фонде.

Вместе с тем, как отметили в МВФ, риски прогноза смещены в сторону замедления роста. Причина — переоценка ожиданий роста производительности труда. В фонде уточняют, что это связано с внедрением искусственного интеллекта, которое может спровоцировать резкую коррекцию на финансовом рынке. При этом МВФ не исключает и благоприятное влияние ИИ на темпы роста экономики в 2026 году.