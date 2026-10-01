Китайская промышленность перешла порог

Деловая активность в Китае в сентябре оживилась: отражающий ее индекс PMI возобновил рост и в обрабатывающей промышленности, и в сфере услуг. При этом производители потребительских товаров приблизились по темпам увеличения деловой активности к компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию. Между тем аналитики МВФ в своем новом докладе отмечают, что промышленный рост КНР по-прежнему опирается на льготы от государства — объем господдержки уже превышает 4% от ВВП этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Сентябрьские индикаторы деловой активности указывают на некоторое оживление китайской экономики к концу третьего квартала. PMI обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 пункта с 49,8 в августе и вернулся в зону расширения деловой активности (значения ниже 50 пунктов указывают на ее сокращение, выше — на рост).

Некоторое улучшение зафиксировано и в сфере услуг: здесь PMI вырос до 50,2 пункта с 49,3 в августе. Наиболее высокая активность сохранялась в телекоммуникациях, финансовых услугах и страховании. При этом спрос на услуги остается слабым: индекс новых заказов вырос до 46,7 пункта с 44,5, все еще находясь ниже отметки в 50 пунктов. Недвижимость также продолжает оставаться в зоне сокращения деловой активности.

Одним из наиболее динамичных сегментов китайской промышленности остается высокотехнологичное производство. PMI отрасли в сентябре составил 52,5 пункта против 52,9 в августе. Несмотря на небольшое снижение, показатель остается заметно выше среднего по обрабатывающей промышленности.

При этом одновременно улучшилась ситуация в отраслях, ориентированных на потребительский рынок. В них индекс поднялся до 50,7 пункта — максимума за пять месяцев, после 49 пунктов в августе. Таким образом, разрыв между высокотехнологичным и потребительским сегментами промышленности в сентябре немного сократился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Авторы опубликованного МВФ доклада «Китай на пути к новой модели экономического роста» отмечают, что этот разрыв может быть связан не только со слабостью внутреннего спроса, но и с особенностями политики властей КНР. Они указывают, что промышленный рост Китая по-прежнему во многом опирается на государственную поддержку. Правительство предоставляет предприятиям субсидии, налоговые льготы, кредиты по сниженным ставкам и землю по сниженным ценам. По подсчетам МВФ, совокупная стоимость этих мер превышает 4% ВВП страны.

Субсидии, которые получают компании, позволяют им выпускать больше товаров, но это происходит в условиях слабого внутреннего спроса. «Компании начинают выпускать больше, чем было бы оптимально с точки зрения эффективности экономики»,— делают вывод авторы доклада.

Объемы поддержки при этом сильно разнятся по секторам. Больше всего льгот получают те компании, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, например полупроводники или ИИ-инструменты, а также автомобили. Меньше субсидий адресовано производителям потребительских товаров и компаниям в сфере недвижимости. По расчетам аналитиков, компании обрабатывающей промышленности в среднем платят по кредитам примерно на 0,4 процентного пункта меньше, чем предприятия в других секторах.

По оценке МВФ, неэффективное распределение господдержки и избыточная концентрация льгот в отдельных отраслях снижают общую производительность экономики Китая примерно на 1,2%. «Отраслевую концентрацию следует сократить примерно наполовину. Снижение интенсивности промышленной политики и улучшение ее таргетирования могли бы стимулировать накопление капитала в стране и повысить темпы роста производительности»,— заключают авторы доклада.

Отмечается, что, поддерживая отдельные отрасли, власти ограничивают в них конкуренцию через торговые и регуляторные правила. Такие защищенные от конкуренции компании, отмечают аналитики МВФ, получают больше «рыночной власти» и за счет этого могут вопреки ожиданиям китайского правительства не стимулировать, а сдерживать промышленный рост — ограничивать выпуск товаров и держать цены более высокими, чем они были бы в условиях нормальной конкуренции.

Мариета Манукян