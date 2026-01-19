МВФ спрогнозировал среднюю цену нефти в 2026 году на уровне $62,13

Средняя цена нефти в 2026 году составит $62,13 за баррель, а в 2027 вырастет до $62,17, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). По его данным, цены на нефть остаются низкими и, как ожидается, продолжат снижаться «из-за вялого роста мирового спроса и сильного роста предложения».

МВФ считает, что «мягкий ценовой барьер» на нефть обеспечивается производителями с более высокими издержками, а также стратегическими запасами Китая и подходом ОПЕК+ к «предотвращению обвала цен». В фонде ожидают, что цены на газ останутся «относительно стабильными», в том числе на фоне снижения спроса на энергоносители и достатка предложения СПГ в среднесрочной перспективе.

В начале января мартовский фьючерс на Brent за неделю подорожал на 4,17%, до $63,34 за баррель, после чего продолжил рост до $65. Сегодня Brent снова перешел к снижению и торгуется на уровне $63,6, согласно данным Investing.com. В краткосрочной перспективе в Kpler прогнозируют рост цен на нефть из Ирана и России, а также на некоторые латиноамериканские сорта на рынках Восточной Азии.

Подробности — в материале «Ъ» «Разменные баррели».