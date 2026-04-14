МВФ спрогнозировал рост цен на нефть на 21% в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста средней цены на нефть в 2026 году на 21,4% — до $82,22 за баррель. Оценка приведена в докладе фонда.

Расчет основан на среднем значении цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI. В 2025 году показатель составлял $67,74 за баррель. На 2027 год фонд ожидает снижение средней цены на 7,6% — до $75,97. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что при немедленном завершении конфликта дефицит нефти за год сопоставим с нефтяным шоком 1970-х годов в пересчете на годовой объем.

Котировки нефти демонстрируют волатильность. Майские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX снижались на 1,99% — до $97,11 за баррель, Brent на ICE торговалась около $98,7 (0,59%). Снижение цен усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном прогрессе в переговорах с Ираном.