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Главные анонсы 17 июня
16/06
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
16/06
Актер Андрей Соколов идет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
01:59
SIPRI: число ядерных боеголовок сокращается, модернизация ядерных сил продолжается
16/06
Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай
03:58
The Guardian узнала о попытках Лондона и Москвы найти выход из кризиса в отношениях
03:29
Счетная палата нашла признаки коррупции в аренде земли «Стадионом “Спартак”»
03:05
ЕС призвал к деэскалации конфликта после нападения на танкеры
02:52
Помпео не исключил использования военной силы против Ирана
02:27
Бывший глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс» в 2014 году
01:42
Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких
01:20
Посол РФ назвал заявление Болтона о военном контракте с Венесуэлой выдумкой
00:55
Сообщение о бомбе в аэропорту Кишинева оказалось ложным
00:28
Представитель США приедет на международную встречу спецслужб в Уфе
00:01
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
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(обновлено: 16.06.2019)
Деятельность Русской православной церкви (РПЦ)
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Окажется ли на улице Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
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Владивостоку присмотрели 68-метровую статую
154
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Как Владимир Путин объявил крестовый поход за права человека
2
Церковь предложила запретить рекламу любого алкоголя
Патриарх Кирилл выступил с законодательными инициативами
2
Приход получил доход
Арбитраж обязал мэрию Москвы передать РПЦ часть жилого дома на Сретенке
Монастырь останется при своем уставе
Псковская епархия будет аккредитовать экскурсоводов для работы в Псково-Печерском монастыре
1
Паломников не спутают с туристами
Госдума правит закон о свободе совести
43
Патриарх просит защиты в ООН, ОБСЕ и у папы римского
Глава РПЦ обратился к мировой общественности в связи с ситуацией на Украине
Батюшкам помогут матушки
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский высказался о том, как преподавать основы православной культуры
49
От собора до обеда
Как и где Владимир Путин нашел повод обратиться к Руси державной, а главное – зачем
8
Непреодолимые соборы
История отношений Москвы и Константинополя
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Синод РПЦ прекратил евхаристическое общение со Вселенским патриархатом
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия