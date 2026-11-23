Семья Николая II вместе со слугами была расстреляна большевиками 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Первоначальным местом уничтожения и захоронения тел стали старые шахты в урочище Ганина Яма, но затем останки были перевезены в Поросенков лог и зарыты на Старой Коптяковской дороге. Долгое время считалось, что они полностью уничтожены. Официально их обнаружили в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены в 2007 году. РПЦ канонизировала Николая II и членов его семьи в 2000 году, однако не признавала подлинность останков из-за нехватки доказательств. В 2022 году СРК окончательно подтвердил подлинность останков Романовых после проведения 40 судебных экспертиз. В 2022 году в РПЦ заявили, что доказательств достаточно, но признание их подлинности было отложено из-за невозможности провести Архиерейский Собор в условиях «международной обстановки». В случае если он произойдет, останки автоматически будут объявлены вновь обретенными святыми мощами.