Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз к 80-летию
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием, преподнеся ему букет белых роз. Глава государства также подарил ему икону «Двунадесятые праздники» современного письма. Встреча состоялась в патриарших палатах Московского Кремля.
«Поздравляю вас с юбилеем! Всего самого доброго! Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям, церкви и государству российскому. Спасибо вам большое!» — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).
Днем Владимир Путин поздравил патриарха по телефону, поскольку находился с рабочим визитом в Душанбе. Тогда же был опубликован указ, согласно которому патриарху присудили Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Ранее президент дал интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма ко дню рождения патриарха.
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Он возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.