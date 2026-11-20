Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием, преподнеся ему букет белых роз. Глава государства также подарил ему икону «Двунадесятые праздники» современного письма. Встреча состоялась в патриарших палатах Московского Кремля.