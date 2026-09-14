«Троицу» Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры
РПЦ сообщила о проверке состояния «Троицы» Андрея Рублева
Третьяковская галерея проверяет сохранность «Троицы» кисти Андрея Рублева, сообщила Русская православная церковь (РПЦ). До 2023 года икона XV века находилась в залах Третьяковки. В июне 2024 года ее разместили в Троице-Сергиевой лавре.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
О проверке сохранности иконы 13 сентября сообщило правовое управление Московской патриархии РПЦ. Там пояснили, что в 2023 году Троице-Сергиева лавра и Третьяковская галерея подписали договор, согласно которому Третьяковка вправе регулярно сверять сохранность музейного предмета. Во время такой проверки икону могут изымать из специализированной климатической витрины и перемещать в отдельное помещение на территории Троице-Сергиевой лавры.
РБК со ссылкой на источники пишет, что «Троицу» изъяли из иконостаса для проверки климатической витрины, в которой хранилась икона. Один из собеседников уточнил, что витрине может потребоваться ремонт.
12 сентября в сети стала распространяться информация о том, что уже несколько месяцев «Троица» хранится в сломанной климатической камере в условиях повышенной влажности, из-за чего «икона начинает выгибаться». В этот же день искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что «там действительно есть поломка, но не критичная, как раздувают».
Подробнее — в материале «Ъ» «Киот не по протоколу».
Для сохранности «Троицы» критична стабильность микроклимата: рекомендуемые условия — температура 18–20 градусов Цельсия и влажность 50–55%. От изменения этих параметров больше всего страдает деревянная иконная доска — она изгибается, а при их нарушении икона может необратимо разрушиться. Поэтому проверка после сбоя климатического оборудования призвана установить, не отразились ли отклонения на состоянии памятника.
Особое внимание необходимо уделить трем доскам, составляющим основу иконы, их соединению, грунту и красочному слою. Реставрационный совет Третьяковской галереи пояснял, что из-за столетий хранения в храме в ненадлежащих условиях доски оказались покороблены и слабо скреплены, что влияет на сохранность красочного слоя и грунта, а состояние памятника может ухудшиться стремительно.
Уязвимость иконы подтверждается и предшествующей историей: после возвращения в галерею летом 2022 года обследование выявило несколько десятков существенных изменений сохранности — отставание паволоки (тканевой основы) и левкаса (клеевого грунта) от досок, а также угрожающее шелушение авторского красочного слоя вокруг голов трех ангелов; аварийные фрагменты реставраторы экстренно укрепили. При этом «Троица» остается частью музейного фонда РФ, и адекватные условия хранения, соответствующие музейным стандартам, обязательны по закону.