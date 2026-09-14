«Троицу» Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры

Третьяковская галерея проверяет сохранность «Троицы» кисти Андрея Рублева, сообщила Русская православная церковь (РПЦ). До 2023 года икона XV века находилась в залах Третьяковки. В июне 2024 года ее разместили в Троице-Сергиевой лавре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О проверке сохранности иконы 13 сентября сообщило правовое управление Московской патриархии РПЦ. Там пояснили, что в 2023 году Троице-Сергиева лавра и Третьяковская галерея подписали договор, согласно которому Третьяковка вправе регулярно сверять сохранность музейного предмета. Во время такой проверки икону могут изымать из специализированной климатической витрины и перемещать в отдельное помещение на территории Троице-Сергиевой лавры.

РБК со ссылкой на источники пишет, что «Троицу» изъяли из иконостаса для проверки климатической витрины, в которой хранилась икона. Один из собеседников уточнил, что витрине может потребоваться ремонт.

12 сентября в сети стала распространяться информация о том, что уже несколько месяцев «Троица» хранится в сломанной климатической камере в условиях повышенной влажности, из-за чего «икона начинает выгибаться». В этот же день искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что «там действительно есть поломка, но не критичная, как раздувают».

Подробнее — в материале «Ъ» «Киот не по протоколу».