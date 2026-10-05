Патриарх Кирилл наградил Кадырова орденом Славы и чести I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и чести I степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад «в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия», которых смогла добиться республика. Глава РПЦ выразил надежду, что отношения руководства региона и Грозненской епархии будут развиваться.

«Во внимание к Вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена Славы и чести (I степени)»,— приводит слова патриарха пресс-служба РПЦ.