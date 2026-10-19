Молодежь заинтересовалась православием
Интерес к православным онлайн-сервисам у несовершеннолетних с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года вырос в три раза, среди категории 18–24 лет — на 41%, в возрасте 25–34 лет — на 7%. Это следует из статистики посещаемости сайтов с православным контентом, которую проанализировал российский оператор мобильной связи Т2 (есть у “Ъ”). Общее же число людей, увлекшихся православным контентом, выросло на 17%. Женщин больше, но среди мужчин больше прирост — 28% год к году
Как отметил “Ъ” руководитель направления бизнес-анализа Т2 Николай Чернявский, мужчины переходят в онлайн стремительнее и, в отличие от женщин, рост наблюдается среди всех возрастных категорий. Люди пенсионного возраста остаются активными посетителями религиозных сайтов, но при общем сравнении показателей динамика менее заметная — плюс 8% за год.
«В социальных сетях православная эстетика набирает обороты: заметно увеличивается число аккаунтов с религиозной тематикой,— комментирует тенденцию господин Чернявский.— Для части молодежи это способ справиться с тревожностью и выгоранием, обрести точки опоры в турбулентное время. К тому же многие православные практики переходят в диджитал: некоторые сайты предлагают заказать молебен онлайн и даже поставить цифровую свечку».