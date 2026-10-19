Молодежь заинтересовалась православием

Интерес к православным онлайн-сервисам у несовершеннолетних с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года вырос в три раза, среди категории 18–24 лет — на 41%, в возрасте 25–34 лет — на 7%. Это следует из статистики посещаемости сайтов с православным контентом, которую проанализировал российский оператор мобильной связи Т2 (есть у “Ъ”). Общее же число людей, увлекшихся православным контентом, выросло на 17%. Женщин больше, но среди мужчин больше прирост — 28% год к году