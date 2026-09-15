К мощам святого Спиридона в Москве выстроилась многочасовая очередь

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Москву, в храм Христа Спасителя. Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы поклониться мощам. Время ожидания в очереди составляет около 4,5 часа, сообщила Информационная служба Московской городской епархии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верующие у храма Христа Спасителя в Москве, пришедшие для того чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого Дмитрия Донского

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Верующие у храма Христа Спасителя в Москве, пришедшие для того чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого Дмитрия Донского

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Десницу святого Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. Мощи прибыли в страну 17 августа. С тех пор их привозили для поклонения в 12 регионов России. В Москве десницу святого Спиридона встретили в ночь на 15 сентября.

Вход в очередь к мощам святого Спиридона находится по адресу: Болотная набережная, д. 3, стр. 1. Кратчайшие маршруты до точки начинаются от станций метро «Октябрьская», «Полянка» и «Третьяковская». Проход к храму Христа Спасителя от станции «Кропоткинская» будет закрыт. По данным РПЦ, встать в очередь к мощам можно будет с 15 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 мск и 20 сентября с 8:00 до 14:00 мск.

MSK1 сообщал, что некоторые верующие занимали очередь с 6:00 мск. Кто-то приехал к святыне из других городов, кто-то — в составе паломнических групп. В сам храм пускают группами по 20-30 человек, чтобы не создавать внутри толпу.