Алексеевскому монастырю передали древний список иконы Божией Матери «Грузинская»

Оригинал иконы был создан в Грузии. В 1620-х годах он попал в Персию, где его выкупил ярославский купец Григорий Лыткин. В 1654 году Грузинскую икону привезли в Москву. Жители города молились перед образом во время эпидемии чумы в столице. В 1707 году изограф Оружейной палаты Кирилл Уланов сделал точный мерный список Грузинской иконы. Оригинал был утерян в 1920-х годах.