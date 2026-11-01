Алексеевскому монастырю передали древний список иконы Божией Матери «Грузинская»
Список иконы Божьей Матери «Грузинская» XVII века торжественно передали в Алексеевский ставропигиальный женский монастырь в Москве. В церемонии принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент «РИА Новости».
Патриарх Кирилл возглавил литургию в храме преподобного Алексия человека Божьего в Алексеевском монастыре. После литургии игумения обители Ксения Чернега поблагодарила патриарха за передачу святыни.
«Список сделан мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым. Это жалованный мастер, который писал иконы для царя Алексея Михайловича и членов его семьи. Возможно, и этот список был предназначен для царской семьи»,— сказала Ксения Чернега.
В последние годы икона хранилась в частной коллекции предпринимателя, сооснователя АО «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева. По просьбе патриарха Кирилла бизнесмен передал икону Алексеевскому монастырю на вечное владение.
Оригинал иконы был создан в Грузии. В 1620-х годах он попал в Персию, где его выкупил ярославский купец Григорий Лыткин. В 1654 году Грузинскую икону привезли в Москву. Жители города молились перед образом во время эпидемии чумы в столице. В 1707 году изограф Оружейной палаты Кирилл Уланов сделал точный мерный список Грузинской иконы. Оригинал был утерян в 1920-х годах.