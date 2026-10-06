«Троицу» Рублева вернули в иконостас собора Троице-Сергиевой лавры

Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. До этого икона находилась в реставрационных мастерских. По словам двух источников РБК в лавре и собеседника, знакомого с перемещениями иконы, «Троицу» вернули 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Источники РБК отметили, что «Троицу» вернули в иконостас после того, как починили климатическую витрину, в которой она хранилась. Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова сообщала, что «Троицу» изымали из-за «корректировки» состояния капсулы.

«Троица» с лета 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры. 12 сентября в соцсетях появились сообщения, что из-за поломки витрины и повышенной влажности состояние иконы резко ухудшилось. «Троицу» изъяли из климатической витрины и переместили в мастерские лавры, чтобы проверить ее состояние. В иконостасе ее временно заменили на копию. Ольга Галактионова заявляла, что о реставрации иконы речь не шла.

О реликвиях, переданных из музеев в пользование РПЦ, читайте в материале «Ъ» «Иконно русские ценности».