«Троицу» Рублева вернули в иконостас собора Троице-Сергиевой лавры
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. До этого икона находилась в реставрационных мастерских. По словам двух источников РБК в лавре и собеседника, знакомого с перемещениями иконы, «Троицу» вернули 5 октября.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Источники РБК отметили, что «Троицу» вернули в иконостас после того, как починили климатическую витрину, в которой она хранилась. Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова сообщала, что «Троицу» изымали из-за «корректировки» состояния капсулы.
«Троица» с лета 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры. 12 сентября в соцсетях появились сообщения, что из-за поломки витрины и повышенной влажности состояние иконы резко ухудшилось. «Троицу» изъяли из климатической витрины и переместили в мастерские лавры, чтобы проверить ее состояние. В иконостасе ее временно заменили на копию. Ольга Галактионова заявляла, что о реставрации иконы речь не шла.
О реликвиях, переданных из музеев в пользование РПЦ, читайте в материале «Ъ» «Иконно русские ценности».
Возвращение «Троицы» не меняет ее правовой принадлежности: икона остается в государственной собственности, а лавра пользуется ею безвозмездно. При этом Третьяковская галерея сохраняет оперативное управление памятником. Ее специалисты должны проверять состояние иконы раз в три месяца и ежегодно проводить полное обследование на реставрационном столе; мониторинг ведется на территории лавры.
Сохранность иконы критически зависит от стабильных условий. Деревянная основа «Троицы» гигроскопична, и перепады влажности могут вызвать разбухание досок, что приводит к отслаиванию левкаса и повреждению красочного слоя. Специальная бронированная капсула призвана обеспечивать безопасность и поддержание требуемого климата для хранения иконы.