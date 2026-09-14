Третьяковка подтвердила изъятие «Троицы» Рублева из иконостаса для проверки
Третьяковская галерея: икону «Троица» Рублева проверяют в мастерской Лавры
Сотрудники Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в мастерских Троице-Сергеевой Лавры. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе галереи.
Возвращение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 22 июня 2024 года
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Источник ТАСС в Лавре отметил, что икону изымают из иконостаса уже не в первый раз: «Ее периодически забирают. Это не первый раз. В скором времени икону вернут».
«Троица» с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры. Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова договорились, что в пользовании РПЦ икона будет 49 лет с правом на продление этого срока. Икона остается в музейном фонде, но физически находится в Троицком соборе лавры.
«Троицу» поместили в специально установленный в алтарной части собора киот, который должен поддерживать необходимый климат. На прошлой неделе в соцсетях распространилась информация о том, что климатическая витрина может быть сломана и что икона была повреждена из-за влажности. Правовое управление Московской патриархии РПЦ объявило о проверке состояния иконы.
Контроль сохранности «Троицы» по договору устроен не как разовый осмотр: сотрудники Третьяковской галереи должны проверять ее состояние раз в три месяца, а раз в год проводить тщательное и всестороннее обследование. Оборудование и помещение для таких работ должна предоставлять лавра. При этом за состояние иконы отвечает лавра, за создание условий хранения — Центр имени Грабаря, а сама икона остается в оперативном управлении галереи.
Обязательным условием передачи была специальная климатическая капсула, что подтверждала министр культуры Ольга Любимова. Для сохранности иконы необходимы температура 18–20 градусов и влажность 50–55%: от изменения этих параметров изгибается деревянная доска, а тряска при перемещении способствует осыпанию краски. Значимость этих параметров уже проявилась после перемещения иконы в лавру летом 2022 года: по возвращении реставрационный совет зафиксировал 61 «существенное изменение» состояния памятника, а в мае 2023 года признал его нестабильным и счел любые перемещения иконы недопустимыми как минимум в течение года.