Третьяковка подтвердила изъятие «Троицы» Рублева из иконостаса для проверки

Сотрудники Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в мастерских Троице-Сергеевой Лавры. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе галереи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 22 июня 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Возвращение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 22 июня 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Источник ТАСС в Лавре отметил, что икону изымают из иконостаса уже не в первый раз: «Ее периодически забирают. Это не первый раз. В скором времени икону вернут».

«Троица» с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры. Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова договорились, что в пользовании РПЦ икона будет 49 лет с правом на продление этого срока. Икона остается в музейном фонде, но физически находится в Троицком соборе лавры.

«Троицу» поместили в специально установленный в алтарной части собора киот, который должен поддерживать необходимый климат. На прошлой неделе в соцсетях распространилась информация о том, что климатическая витрина может быть сломана и что икона была повреждена из-за влажности. Правовое управление Московской патриархии РПЦ объявило о проверке состояния иконы.