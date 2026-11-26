Глава РПЦ добавил, что искусственный интеллект — сила, даже более могущественная, чем ядерная энергия. По его словам, в России сохраняется «религиозный взгляд» на мировые процессы, что не позволит нейросетям взять верх над разумом человека. В этом плане Россия и ее народ «несут ответственность перед всем миром».