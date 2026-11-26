Патриарх Кирилл связал приближение апокалипсиса с развитием ИИ
С развитием искусственного интеллекта кажется, что воплощение пророчеств об апокалипсисе все ближе. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора. Он отметил, что ученые, которые занимаются разработкой нейросетей, уже «бьют тревогу», опасаясь, что ИИ может выйти из-под контроля.
Как заявил глава Русской православной церкви, существует мнение, что искусственный интеллект может исключить людей из «производственной цепи». Однако у человека есть преимущества перед ИИ — воля и нравственность, отметил патриарх. «Только на этом поле воли и нравственности человек может оказаться сильнее и удержать силу искусственного интеллекта под своим управлением. Но для этого необходимо, чтобы человек сохранил свои уникальные качества воли и нравственности… Этот шанс дает только вера в Бога»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по ТАСС).
Глава РПЦ добавил, что искусственный интеллект — сила, даже более могущественная, чем ядерная энергия. По его словам, в России сохраняется «религиозный взгляд» на мировые процессы, что не позволит нейросетям взять верх над разумом человека. В этом плане Россия и ее народ «несут ответственность перед всем миром».
В РПЦ заявляли, что развитие технологии искусственного интеллекта значительно опережает уровень осмысления содержащихся в ней рисков. Патриарх Кирилл призывал государство жестко контролировать развитие нейросетей, чтобы не упустить из виду возможную опасность. В октябре 2026 года в РПЦ предлагали внедрить церковно-государственное регулирование контента, создаваемого искусственным интеллектом.