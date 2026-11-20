Патриарх отметил свое 80-летие
20 ноября отметил свое 80-летие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Основные торжества прошли в храме Христа Спасителя. По церковной традиции празднование началось с божественной литургии, которую возглавил юбиляр. В этот день предстоятелю Русской православной церкви сослужили патриархи антиохийский Иоанн Х, иерусалимский Феофил III, сербский Порфирий, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, архиепископ Токийский, митрополит всея Японии Серафим, архиереи и духовенство РПЦ. Также поздравить патриарха Кирилла приехали представители грузинской, албанской, македонской православных церквей.
От лица предстоятелей поместных православных церквей юбиляра поздравил антиохийский патриарх Иоанн Х, который призвал всю полноту русской церкви окружить своего предстоятеля молитвой и любовью и вместе с ним нести его крест патриаршества и разделять с ним радость. От имени Священного синода главу РПЦ поздравил управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Григорий, который зачитал поздравительный адрес и преподнес икону Спасителя и букет из белых роз. От светской власти предстоятеля РПЦ поздравил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который поблагодарил патриарха за то, что вся его жизнь — это пример служения Богу, России и людям. «Спасибо вам огромное, что по вашей молитве, под вашим руководством в России восстановлены тысячи храмов и обителей»,— сказал господин Кириенко. Особые слова благодарности он произнес за возрождение храмов в Новороссии и Донбассе. От имени правительства России патриарха поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Патриарх, в свою очередь, поблагодарил всех собравшихся за молитвы о нем. «Именно духовная поддержка епископата, духовенства, нашего верующего народа помогала и помогает мне нести крест патриаршего служения не в самое простое время нашей истории»,— сказал предстоятель РПЦ.
В этот же день патриарха в его рабочей резиденции поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин, а президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года.
Газета «Коммерсантъ» №216от 21.11.2026, стр. 3