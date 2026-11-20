От лица предстоятелей поместных православных церквей юбиляра поздравил антиохийский патриарх Иоанн Х, который призвал всю полноту русской церкви окружить своего предстоятеля молитвой и любовью и вместе с ним нести его крест патриаршества и разделять с ним радость. От имени Священного синода главу РПЦ поздравил управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Григорий, который зачитал поздравительный адрес и преподнес икону Спасителя и букет из белых роз. От светской власти предстоятеля РПЦ поздравил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который поблагодарил патриарха за то, что вся его жизнь — это пример служения Богу, России и людям. «Спасибо вам огромное, что по вашей молитве, под вашим руководством в России восстановлены тысячи храмов и обителей»,— сказал господин Кириенко. Особые слова благодарности он произнес за возрождение храмов в Новороссии и Донбассе. От имени правительства России патриарха поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Патриарх, в свою очередь, поблагодарил всех собравшихся за молитвы о нем. «Именно духовная поддержка епископата, духовенства, нашего верующего народа помогала и помогает мне нести крест патриаршего служения не в самое простое время нашей истории»,— сказал предстоятель РПЦ.