Наместником Троице-Сергиевой Лавры стал епископ Савва
Священный синод Русской православной церкви назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву (в миру Евгений Лесных) наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При этом ему присвоен титул Зарайского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
Прежний наместник монастыря епископ Кирилл (Зинковский) освобожден от этой должности. Он продолжит управлять Сергиево-Посадской епархией и занимать пост ректора Московской духовной академии. Синод выразил обоим архиереям благодарность за их служение.
На должность епископа Армавирского и Лабинского синод избрал иеромонаха Василия (Телехова), клирика Ейской епархии. Перед епископской хиротонией его планируется возвести в сан архимандрита.
Место и время наречения и хиротонии нового епископа определит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.