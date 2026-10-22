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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ЖизньРелигия

Наместником Троице-Сергиевой Лавры стал епископ Савва

Священный синод Русской православной церкви назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву (в миру Евгений Лесных) наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При этом ему присвоен титул Зарайского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
Прежний наместник монастыря епископ Кирилл (Зинковский) освобожден от этой должности. Он продолжит управлять Сергиево-Посадской епархией и занимать пост ректора Московской духовной академии. Синод выразил обоим архиереям благодарность за их служение.
На должность епископа Армавирского и Лабинского синод избрал иеромонаха Василия (Телехова), клирика Ейской епархии. Перед епископской хиротонией его планируется возвести в сан архимандрита.
Место и время наречения и хиротонии нового епископа определит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Православие