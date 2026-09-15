Более 35 тыс. паломников поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

Деснице святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве поклонились 35,2 тыс. паломников. Об этом сообщила информационная служба Московской городской епархии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Доступ к святыне был открыт с 8:00 до 20:00 мск. Время ожидания в очереди достигало пяти часов. Снова встать в очередь можно будет с 8:00 16 сентября. Мощи будут находиться в Москве до 14:00 20 сентября.

Десницу святого Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. Мощи прибыли в страну 17 августа. С тех пор их привозили для поклонения в 12 регионов России. В Москву святыню доставили в ночь на 15 сентября.