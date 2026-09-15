Патриарх Кирилл призвал мужчин отговаривать жен от абортов

В России ежегодно «лишаются жизни сотни детей», заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Мужчинам, по его словам, стоит отговаривать жен от прерывания беременности, обещая улучшить жилищные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Патриарх Кирилл признал, что женщины вряд ли будут учитывать демографические проблемы страны при принятии решения об аборте. «Но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумалась делать, объяснить ей»,— сказал священнослужитель на выступлении в Мосгордуме (цитата по «РИА Новости»).

Мужчине также нужно пообещать улучшить жилищные условия, если женщина пожалуется на них, считает патриарх Кирилл. Стоит призвать сохранить ребенка, «ведь ответственность за его жизнь — перед Богом», пояснил священнослужитель.

Статистику по абортам в России священнослужитель назвал невыдуманной. По итогам 2025 года общее число абортов в стране сократилось на 5%, до 321 тыс. случаев, медицинских абортов по желанию женщины — на 9,9%, до 120,6 тыс. случаев.

Минздрав объясняет сокращение абортов введением доабортных консультаций: на них женщине должны рассказать о мерах соцподдержки на федеральном и региональном уровнях, а также сформировать положительные репродуктивные установки. Кроме того, с 2024 года препараты для медикаментозного аборта (мифепристон и мизопростол) включены в перечень подлежащих предметно-количественному учету, что обязывает аптеки контролировать их закупки и продажу.