Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Север» в зоне СВО

Ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского доставили в полевой храм группировки войск «Север» в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие прикоснулись к святыне «в перерывах от боевой работы и боевой подготовки», сообщило ведомство. К мощам подошли также желающие из числа бойцов, которые проходят подготовку на одном из полигонов в тылу.

Молебен перед мощами отслужили помощник командира по работе с верующими военнослужащими священник Алексей Бурцев и помощник командира бригады по работе с верующими протоиерей Александр Храмов.

Мощи Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе в Москве. Их частицы поместили в несколько ковчегов, чтобы привезти для поклонения в храмы по всей России. Мощи доставляли в главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье, в главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону, на крестные ходы в Москве и Санкт-Петербурге, в главный

В зону СВО ковчег с мощами доставили 8 сентября. Для поклонения верующих привезли частицу правой руки Дмитрия Донского — «той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле», отмечало Минобороны. Накануне святыню доставили группировке «Запад».