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РПЦ подтвердила крестный ход с мощами Дмитрия Донского в День города в Москве

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского установят в храме Христа Спасителя после общемосковского крестного хода. Он запланирован на 6 сентября, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Президент России Владимир Путин (в центре) у саркофага с мощами Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин (в центре) у саркофага с мощами Дмитрия Донского

Фото: ИА РАН

Президент России Владимир Путин (в центре) у саркофага с мощами Дмитрия Донского

Фото: ИА РАН

Крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Его возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в храм Христа Спасителя из Архангельского собора перед началом общемосковского крестного хода»,— рассказал «РИА Новости» господин Легойда.

Мощи князя Дмитрия Донского извлекли во время реставрационных работ в Архангельском соборе в июле. Частицы мощей святого в РПЦ планируют передать в другие храмы и отправить в зону СВО. О планах пронести мощи на Общемосковском крестном ходе на прошлой неделе сообщал источник ТАСС в РПЦ. Общемосковский крестный ход приурочен ко дню празднования Собора Московских святых. Среди других почитаемых святынь пронесут список со Смоленской иконы Божьей Матери. В прошлом году к шествию присоединились около 40 тыс. человек.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля начались реставрационные работы из-за проседания плит пола над захоронениями князей. Специалисты извлекли три саркофага, включая саркофаг князя Дмитрия Донского. На крышке саркофага Дмитрия Донского были обнаружены две трещины, и с благословения патриарха его вскрыли, подтвердив наличие мощей святого.

Президент Владимир Путин 20 августа 2026 года посетил Архангельский собор и ознакомился с обретенными мощами Дмитрия Донского, назвав это «чудесным открытием». Накануне визита в собор Путин обсуждал планы по поводу мощей с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. РПЦ планирует передать часть мощей в другие храмы и отправить в зону СВО.

Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026 года возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как это произошло и в 2025 году. В 2025 году шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Это мероприятие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.

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