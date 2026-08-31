РПЦ подтвердила крестный ход с мощами Дмитрия Донского в День города в Москве

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского установят в храме Христа Спасителя после общемосковского крестного хода. Он запланирован на 6 сентября, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) у саркофага с мощами Дмитрия Донского

Фото: ИА РАН Президент России Владимир Путин (в центре) у саркофага с мощами Дмитрия Донского

Фото: ИА РАН

Крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Его возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в храм Христа Спасителя из Архангельского собора перед началом общемосковского крестного хода»,— рассказал «РИА Новости» господин Легойда.

Мощи князя Дмитрия Донского извлекли во время реставрационных работ в Архангельском соборе в июле. Частицы мощей святого в РПЦ планируют передать в другие храмы и отправить в зону СВО. О планах пронести мощи на Общемосковском крестном ходе на прошлой неделе сообщал источник ТАСС в РПЦ. Общемосковский крестный ход приурочен ко дню празднования Собора Московских святых. Среди других почитаемых святынь пронесут список со Смоленской иконы Божьей Матери. В прошлом году к шествию присоединились около 40 тыс. человек.