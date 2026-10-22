РПЦ запретила священникам давать публичные комментарии без благословения
Священный синод Русской православной церкви изменил присягу, которую при рукоположении дают пресвитеры и диаконы. Теперь она запрещает им публично выступать от имени РПЦ без благословения священноначалия, указано в сообщении на сайте Московского патриархата.
Речь идет о выступлениях в социальных сетях и социальных медиа. Их, среди прочего, запрещено использовать для «личной выгоды», а также дискредитации РПЦ или искажения ее учения.
Изменения подготовила комиссия Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. По ее мнению, в действующей присяге указаны не все вопросы по этой теме.