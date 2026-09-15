Около 10 тыс. человек встали в очередь к мощам Спиридона у храма Христа Спасителя

Около 10 тыс. верующих стоят в очереди к храму Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом ТАСС сообщил секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук.

Среднее время ожидания в очереди — пять часов, уточнила информационная служба Московской епархии РПЦ. Войти в очередь можно с Болотной набережной, д. 3, стр. 1. До точки пешком быстрее всего дойти от станций метро «Третьяковская», «Октябрьская», «Полянка». Вход в храм Христа Спасителя со стороны станции «Кропоткинская» закрыт. Встать в очередь к мощам можно с 15 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 мск и 20 сентября с 8:00 до 14:00 мск.

Десницу святого Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. Мощи прибыли в страну 17 августа. С тех пор их привозили для поклонения в 12 регионов России. В Москве десницу святого Спиридона встретили в ночь на 15 сентября. В храме Христа Спасителя также выставлен ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского. Очередь к обеим святыням общая.