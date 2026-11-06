Крест преткновения

“Ъ” направил запрос в РКК с просьбой прокомментировать заявление РПЦ. В пресс-службе Минздрава (ведомство готовило закон об РКК и подзаконные акты к нему) “Ъ” пояснили: постановление определяет порядок использования не креста, а только эмблемы организации. Сама эмблема зафиксирована ГОСТом 1974 года, согласно которому крест должен быть окружен красной линией. «Необходимость защиты установлена Женевскими конвенциями 1949 года и дополнительными протоколами 1977 года,— пояснили в Минздраве.— Указанное постановление не вводит принципиально новых норм применительно к использованию эмблемы». В других государствах—сторонах конвенций эмблемы Красного Креста также защищены, подчеркивают в министерстве. «Обратим внимание, что указанное постановление ни в какой степени не ограничивает использование креста как христианского символа в богослужебных или иных целях»,— подчеркивают в Минздраве.