Крест преткновения
РПЦ пытается отстоять право на использование эмблемы Красного Креста
Новые правила использования символики Российского Красного Креста (РКК) вызвали недовольство РПЦ. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, религиозные организации должны согласовывать с РКК применение его символики. Это касается даже таких случаев, как использование красного креста на одежде сестер милосердия, заявила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). В связи с этим планируется подготовить обращение патриарха Кирилла в правительство. В Минздраве заверили “Ъ”, что постановление не запрещает использовать крест как христианский символ, например, в богослужениях. Под защитой находится только эмблема РКК в конкретном исполнении, закрепленном в ГОСТе и международных конвенциях.
Руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега) предложила Межрелигиозному совету России (МСР; возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл) обратиться в правительство с просьбой лишить Российский Красный Крест исключительного права на использование эмблемы организации. «Крест является религиозным символом всех христианских конфессий,— сказала она “Ъ”.— Религиозным символом ислама является полумесяц. Ни одно физическое или юридическое лицо не может монополизировать право на использование религиозной символики. Тем более если речь идет о кресте или полумесяце».
3 ноября этот вопрос обсуждался на расширенном заседании МСР, где игумения Ксения (Чернега) рассказала, что по новым правилам для использования на одежде сестер милосердия красного креста нужно запрашивать согласие Российского Красного Креста. «Думаю, что это не вполне правильная позиция»,— сказала она. МСР, скорее всего, поддержит идею обращения в правительство, предполагает входящий в совет главный раввин России Адольф Шаевич: по крайней мере, никто из членов совета, сказал он “Ъ”, возражений не выразил.
В конце 2025 года президент подписал закон о правовом статусе РКК, закрепивший право организации участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. В развитие закона правительство в мае 2026 года выпустило постановление №559, которое определило единые правила использования наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Российский Красный Крест» и их эмблем.
С 1 сентября 2026 года в мирное время эмблемы могут использовать медицинские организации, участвующие в бесплатном оказании помощи гражданам. Они имеют право обозначать с помощью креста как свои организации, так и автомобили.
Использовать такие эмблемы также разрешено военно-медицинским подразделениям Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов. Иные организации (аптечные сети, волонтерские сообщества, религиозные организации и др.) могут использовать символику только с разрешения РКК.
“Ъ” направил запрос в РКК с просьбой прокомментировать заявление РПЦ. В пресс-службе Минздрава (ведомство готовило закон об РКК и подзаконные акты к нему) “Ъ” пояснили: постановление определяет порядок использования не креста, а только эмблемы организации. Сама эмблема зафиксирована ГОСТом 1974 года, согласно которому крест должен быть окружен красной линией. «Необходимость защиты установлена Женевскими конвенциями 1949 года и дополнительными протоколами 1977 года,— пояснили в Минздраве.— Указанное постановление не вводит принципиально новых норм применительно к использованию эмблемы». В других государствах—сторонах конвенций эмблемы Красного Креста также защищены, подчеркивают в министерстве. «Обратим внимание, что указанное постановление ни в какой степени не ограничивает использование креста как христианского символа в богослужебных или иных целях»,— подчеркивают в Минздраве.