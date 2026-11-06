Молчание патриарха

— Должен сказать, что, когда мы встречаемся с патриархом Московским и всея Руси, а мы встречаемся достаточно часто, патриарх очень часто говорит и об отношениях с Иерусалимом,— признался Владимир Путин уже за столом.— Мы ценим ваш настрой на поддержание и развитие отношений с Русской православной церковью. Знаем, что и вам приходится непросто, потому что ситуация в регионе достаточно сложная... Но тем не менее при поддержке местных властей все-таки Иерусалимская церковь работает ритмично...