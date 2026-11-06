Молчание патриарха
Что говорил Владимиру Путину патриарх Иерусалимский Феофил III и кто не сказал ни слова
Поздно вечером 5 ноября президент России Владимир Путин встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III, вручил ему орден Дружбы и выслушал от него слова, каких тот давно не слышал, но, без сомнения, ждал. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
Блаженнейший патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III пришел в Кремль в сопровождении святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Блаженнейший и святейший стояли в Представительском кабинете и ждали президента, но, справедливости ради, недолго (гораздо дольше они ждали его до того, как вошли в кабинет). Здесь же стояла не знавшая, кажется, куда себя деть, переводчица. Просто старалась держаться поближе сразу ко всем.
Когда Владимир Путин начал говорить, стало ясно, почему вызвали именно ее: она переводила с русского на греческий, а таких умелиц в МИДе, видимо, не так уж много.
Президент прямо сказал православному патриарху, что хочет наградить его орденом Дружбы. Что ж, такие награды подходят священнослужителям и любимы ими, а бывают и заслужены.
Переводчица вкратце объяснила Феофилу III процедуру, он кивнул и принял дар из рук Владимира Путина на грудь, а затем президент России повернул его должным образом и сфотографировался с ним.
Молчавший все время патриарх Кирилл ничего не сказал и теперь, но неожиданно громко начал аплодировать. Кроме него, аплодировать в кабинете было особенно некому, но и одиночными аплодисменты остаться были не должны, так что хлопать стали, поколебавшись, даже сотрудники службы безопасности.
— Я от всего сердца хотел бы вас поблагодарить за ваш большой вклад в православную церковь,— ответил, стоя на ногах и не присаживаясь еще за стол, патриарх Феофил III, — и за ваш большой интерес к святым местам, и за поддержку всех христиан Большой земли, за ваш интерес к Cвятому гробу...
Причем даже, можно сказать, жгучий.
— Должен сказать, что, когда мы встречаемся с патриархом Московским и всея Руси, а мы встречаемся достаточно часто, патриарх очень часто говорит и об отношениях с Иерусалимом,— признался Владимир Путин уже за столом.— Мы ценим ваш настрой на поддержание и развитие отношений с Русской православной церковью. Знаем, что и вам приходится непросто, потому что ситуация в регионе достаточно сложная... Но тем не менее при поддержке местных властей все-таки Иерусалимская церковь работает ритмично...
Владимир Путин недавно вышел со встречи с членами правительства, и риторика переговоров с ними, очевидно, еще давала знать о себе, иначе с чего бы он стал говорить «ритмично» по поводу деятельности Иерусалимской церкви, как про цеха машиностроительного завода или кондитерской фабрики, где работники уже почти год не сбиваются с напряженного производственного графика.
— На Святой земле,— продолжал президент, — расположено большинство православных святынь Ближнего Востока, и мы понимаем, что наши общие усилия — и наши, и ваши — направлены на сохранение исторического христианского присутствия в регионе Ближнего Востока. Наше сотрудничество в этом смысле сегодня особенно востребовано.
— Я хотел бы тоже два слова сказать и заготовил,— замялся на греческом патриарх Феофил III,— по-английски...
Что ж, господина Путина это не смущало.
И даже переводчицу. Она была молодцом.
Странно, кажется, что патриарх Феофил III читал речь на английском, а не на родном, тем более что и переводчица с родного уже тут сидела. Но я вот давно понял, что если над всем задумываться, чего не понимаешь сразу, то лучше не будет.
Скорее всего, просто уже заготовил, да и то, может, не сам, и что, переводить ее сначала на греческий для себя, а потом для всех?.. Нет, как-то все это не очень удобно выглядело.
— Уважаемый господин президент, большая честь встречаться с вами, с нашим братом, святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом,— переводила девушка с английского как ни в чем не бывало, тем более что в исполнении патриарха Феофила III это был какой-то уж очень понятный английский.
И вот на что обратил внимание патриарх Иерусалимский:
— Сейчас действительно непростые времена, наша церковь находится в сложном регионе, когда требуется организованно возносить молитвы о том, чтобы продолжалось христианство на Ближнем Востоке.
Впрочем, регион этот никогда не был простым.
Феофил III говорил очень долго и без пауз, так что перевод был сразу от начала его речи до конца (и переводчице было очень, между прочим, непросто, она себя каким-то виртуозом в конце концов показала):
— Мы являемся залогом того, чтобы Иерусалим оставался поликонфессиональным городом, мозаикой многих религий, которые там представлены, чтобы они существовали в мире и взаимопонимании между друг другом. Тем самым мы демонстрируем такую модель взаимного уважения всему миру, как говорится в Писании, город на горе нельзя спрятать! Как ежегодно в Великую субботу сходит благодатный огонь, так же и мы несем этот свет миру!
Владимир Путин благодарно кивнул.
— Мы знаем, что сейчас на столе находятся разные предложения по переговорам об урегулировании ситуации на западных границах от вашей страны,— продолжил патриарх Феофил III.
То есть он назвал войну на Украине ситуацией. Что ж, Бог ему судья.
— Как духовный лидер всех представленных в Иерусалиме христианских конфессий... Моя задача слушать тех, кто вокруг нас, тех людей, которые чают жить в мире... Мы готовы предложить нашу помощь и поощряем всячески любые усилия, чтобы облегчить и достичь мира между братьями... Спасибо за то, что вы нас сегодня принимаете. Мы ежедневно молимся в доме Господа о вас!
А это была даже неожиданность. Неужели каждый день? Верим.
Между тем нельзя было не обратить внимание вот на что. Россия предлагает свою помощь в разрешении ситуации на Ближнем Востоке, причем и Израилю, и США. При этом США предлагают свою помощь России и Украине в разрешении ситуации на Украине.
То есть одни воюющие страны предлагают свои миротворческие усилия другим воюющим странам.
А не проще направить свои миротворческие усилия на свой собственный мир?
Видимо, не проще.
— Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех тех задач, которые стоят перед вами! — более того, на необыкновенном подъеме закончил патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III.
И только один человек тут не сказал за все это время ни слова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл улыбался и молчал.
То есть вообще ни единого слова.
Я вот оценил.