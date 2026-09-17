РПЦ: более 80 тыс. верующих приложились к мощам Спиридона в Москве

Примерно 80-90 тыс. верующих поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Эту оценку привел председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков, передает ТАСС.

Десницу святого Спиридона Тримифунтского привезли в Москву с греческого острова Корфу. Этот святой — небесный покровитель домашнего скота и крестьянского труда, а также, как считается, помогает в решении квартирного вопроса и финансовых проблем. По традиции на мощи Спиридона Тримифунтского надевают красную бархатную обувь. За год на ней появляются потертости — это считается знаком того, что святой продолжает ходить по миру и помогать верующим. 15 сентября в очередь к мощам встали около 10 тыс. человек. Занять место в очереди к мощам можно до 19 сентября с 8:00 до 20:00 мск и 20 сентября с 8:00 до 14:00.