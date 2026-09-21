К читателям газеты «Коммерсантъ»

Рождество Пресвятой Богородицы

Святая Церковь особо торжественно отмечает только три великих Рождения на Земле. Боговоплощение от Духа Святого и Марии Девы Истинного Бога и Истинного Человека — Иисуса Христа, чудесное рождество Богородицы от бесплодных родителей Иоакима и Анны, а также рождество пророка Иоанна Крестителя. Всем этим рождениям предшествовало благовестие Архангела Гавриила, который возвещал о том, что Дух Святой будет действовать как Жизни податель, соединяясь с человеческим естеством или преодолевая законы человеческого естества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

21 сентября Православная Церковь совершает чествование Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник церковного календаря, так как церковное новолетие начинается 1 сентября (14 сентября по новому стилю).

Евангелисты ничего не сообщают нам об обстоятельствах рождения Девы Марии. Евангельское повествование о ней начинается с момента явления Архангела Гавриила, который принес благую весть о том, что Дева Мария станет Богородицей. Однако Церковное предание, исторические и гимнографические тексты, до сих пор использующиеся в богослужении, подробно рассказывают нам о рождении Богородицы.

Отец Марии Иоаким происходил из рода Царя Давида, жил праведно и благочестиво, как и его супруга Анна, происходившая из рода Первосвященника Аарона. Никто не мог их обвинить в нечестии, однако, когда они состарились и в семье их не родились дети, в общественном сознании по отношению к ним произошел резкий переворот. Согласно ветхозаветным законам, бесчадие считалось грехом, так как каждая иудейская семья ожидала, что у них родится Мессия. Если не были явлены грехи, о которых знали все, это не снимало ответственности с бесплодной семьи, а считалось, что есть тайные грехи, которые скрываются до времени. Именно поэтому в один из великих праздников, когда Иоаким по закону Моисея принес приношение Богу, первосвященник публично отверг его дары, обвинив семью Иоакима в тайной греховности. С великим мужеством и смирением Иоаким воспринял это публичное унижение и удалился в пустыню для молитвы к Богу о даровании дитя, несмотря на свою старость. Когда весть о трагических событиях в храме настигла Анну, она удалилась от «людей со злыми языками» и еще больше усилила свои молитвы о даровании ей чадородия.

Иоаким и Анна надеялись на Божию милость и умоляли Бога о рождении ребенка. И Бог услышал их молитвы! Архангел Гавриил был послан им: Иоакиму — в пустыню, Анна увидела его в саду. Архангел сообщил им радостную весть о рождении Девы Марии как исполнении воли Божией.

С духовной радостью супруги устремились в Иерусалим и встретились у Золотых ворот, прославляя Бога. Преодолев человеческое поношение, унижение, религиозное отторжение, они обрели благодать Божию и были прославлены в вечности. Церковь отметила особым праздником — зачатие праведной Анной Девы Марии (22 декабря).

В истории семьи Иоакима и Анны отразилась вся трагедия взаимоотношений Бога и человека. Когда за слепым исполнением закона следует разрушение человеческой жизни, когда люди от имени Бога вершат суд и лишают достоинства ни в чем не повинных людей.

Но любовь Божия побеждает! И оживают слова Евангелия в нашей повседневной жизни: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Иоаким и Анна живут в вечности, рожденная ими Дева Мария стала Матерью всех живущих на Земле, Бог через бесплодных Иоакима и Анну явил человечеству непреложную истину, что «Сила Божия в немощи совершается» (2 Кор. 12:9) и может изменить всякое человеческое несовершенство.

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский