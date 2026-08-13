Большинство россиян против перехода богослужений в онлайн

Онлайн-участие в службе или любом другом религиозном действии не может заменить личного присутствия — такого мнения придерживается 61% россиян, опрошенных ВЦИОМом в ходе исследования о виртуализации религиозных практик. Среди молодых россиян отношение к совершению обрядов в онлайн-формате менее критическое: 13% опрошенных зумеров (рожденных после 2001 года) согласны, что интернет-службу можно сравнить с реальной; так же считают 10% опрошенных младших миллениалов (рожденных в 1992–2000 годах).

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Несмотря на то что онлайн-формат пока не стал массовой заменой очного участия, он уже «вошел в повседневную практику» заметной части россиян, отмечают исследователи ВЦИОМа. Так, за последние два-три года 36% опрошенных хотя бы один раз совершали в интернете действие, связанное с религией. Видео и подкасты с религиозными деятелями смотрели 11% респондентов, онлайн-трансляции богослужений — 9%, искали информацию о религии, читали или слушали религиозные тексты — 8%.

Реже респонденты просматривают религиозные группы в соцсетях, читают сайты религиозных организаций, жертвуют деньги, подают записки и заказывают требы. Однако 53% опрошенных ничего из выше перечисленного не делали. Среди зумеров 14% ищут в интернете информацию о религии, столько же смотрят религиозные видео и подкасты, 11% обсуждают темы религии в чатах.

У младших миллениалов самый высокий показатель поиска информации (20%) и просмотра подкастов (15%). Россияне среднего возраста (1968–1981) чаще читают сайты религиозных организаций (10%) и смотрят записи проповедей (9%). Поколение застоя (1948–1967) лидирует по просмотру онлайн-трансляций богослужений (14%) и чаще других подает онлайн-записки (6%).

ВЦИОМ отмечает, что религия остается значимой частью личной жизни россиян, но для большинства из них «не занимает центрального места». В этом году 37% респондентов указали, что она играет важную или довольно важную роль. Но для 58% опрошенных религия не слишком важна или совсем не играет никакой роли. Самый высокий показатель значимости религии ВЦИОМ фиксировал в 2023 году, он составлял 40%.

Иван Тяжлов