Абхазская православная церковь предостерегла от богослужений «у раскольников»

Председатель Церковного совета Абхазской православной церкви (АПЦ) иерей Виссарион Аплиаа во вторник, 1 сентября, опубликовал специальное обращение к верующим. Он напомнил о недопустимости участия православных христиан в богослужениях, которые совершает «изверженный из сана монах Дорофей (Дбар)», именующий себя «главой Священной митрополии Абхазии» (СМА). По словам Виссариона Аплиаа, «зачастую по неведению верующие приступают к исповеди и причастию», тогда как, «согласно церковным канонам, все таинства, совершаемые монахом Дорофеем (Дбар), являются недействительными и безблагодатными».

Напомним, что 15 мая 2011 года бывший клирик Русской православной церкви (РПЦ) Дорофей Дбар вместе со своими сторонниками занял Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь и провозгласил там создание Священной митрополии Абхазии. Он объявил о выходе из подчинения и Русской, и Грузинской православных церквей и получил сан архимандрита в Греции от Элладской православной церкви. В 2023 году РПЦ лишила Дорофея Дбара сана за священнослужение в состоянии запрещения, неподчинение священноначалию и раскол. Также РПЦ в специальном циркуляре предупредила российских паломников о недопустимости участия в богослужениях и таинствах в Новоафонском монастыре, поскольку он «занят раскольниками».

РПЦ формально признает Абхазию канонической территорией Грузинской православной церкви. Но с этим не согласны ни СМА во главе с Дорофеем Дбаром, ни АПЦ во главе с Виссарионом Аплиаа, ни светские власти Абхазии, независимость которой Россия признала 26 августа 2008 года.

Владимир Новиков